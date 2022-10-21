Эти три тайны Хюррем унесла с собой в могилу: они будоражат умы до сих пор

О жизни Хюррем-султан многие узнали благодаря сериалу «Великолепный век». Но на самом деле в жизни всесильной жены султана Сулеймана было множество неясностей и тайн. Среди них есть три главных факта, до сих пор остающиеся без ответов.

Первый факт, о котором спорят все исследователи жизни Хюррем, связан с ее настоящим именем и происхождением. По одной версии, ее настоящее имя Александра, и она проданная в рабство украинка. По другой — потомок польских королей. А согласно недавно найденным документам, Хюррем и вовсе коренная турчанка, которую в гарем отдали родители.

Следующая загадка любимой жены Сулеймана про то, была ли она на деле такой умной и красивой, как о ней писали историки. Сведения о ее внешности довольно сильно разнятся: в одних источниках ее называют «низкорослой и некрасивой», в то время как в других — высокой женщиной с рыжими волосами и белой кожей (именно такой образ воплотила на экране актриса Мерьем Узерли).

Третья тайна Хюррем касалась того, ее ли вмешательство привело к казни первенца Сулеймана — шехзаде Мустафы. Известно, что сама она родила султану четверых детей, а на первом месте для нее всегда была именно их безопасность. Поэтому то, что она постоянно плела интриги вокруг Мустафы и всячески стремилась лишить его отцовского расположения, является безусловной правдой. Но вот причастна ли к его смерти Хюррем, никто так до сих пор и не установил.