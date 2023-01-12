Эти три момента в «Клоне» казались россиянам глупой выдумкой, а были правдой

Многие поклонники не верили, что эти обычаи на самом деле существуют.

Сериал «Клон» открыл зрителям загадочный мир мусульманских стран. Миллионы неотрывно наблюдали за жизнью в экзотическом Марокко и строили теории, какие от обычаев, показанных в шоу, правдивы, а какие — нет.

Как оказалось, гостеприимство — это, действительно, одна из отличительных черт жителей восточных стран. Марокканцы будут рады любому, кто даже случайно окажется в их доме. Поэтому эпизод, когда Саид ворвался в дом дяди Али, чтобы убить Лукаса, вполне мог произойти на самом деле. Дело в том, что Лукас был гостем Али, поэтому Али был обязан защитить его, а Саид не мог ему навредить, ведь обижать, а тем более убивать гостя, запрещено.

Также в действительности существует запрет пускать брата мужа, если самого супруга нет дома. Этот обычай показался многим россиянам художественной выдумкой, но на самом деле это полностью отражает жизнь в восточных странах.

Третьей же деталью, которая смутила многих зрителей, оказался запрет на браки между молочными братьями и сестрами. Такое правило действительно существует в мусульманских странах. Считается, что дети, вскормленные одним человеком, не могут заключить брак, ведь они становятся кровными родственниками.