Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко

Если нет времени на знакомство с источником, можно оценить его в кино.

Николай Цискаридзе всегда говорит о книгах так, будто это не литература, а зашифрованные письма и пособия по жизни, которые он читает всю жизнь.

«Евгений Онегин» — из разряда тех, что звучали в его доме как наставления. «Театр» Моэма — ранняя встреча с беспощадной правдой о профессии, где закулисье всегда острее сцены.

«Мастер и Маргарита» — роман, к которому он шёл долго, но в итоге нашёл там не только метафизику, а и свои собственные коммунальные воспоминания. Каждое из этих произведений уже успели перенести на пленку, некоторые по нескольку раз, и каждая экранизация по-своему разговаривает с теми темами, что для Цискаридзе — почти личные.

«Онегин» (2024)

Сарик Андреасян берёт классику и сбрасывает с неё музейную пыль. Добронравов играет светского льва, потерявшего вкус к жизни и уехавшего в деревню. Ленский, сёстры Ларины — всё по канону, потому зрители оценили на 7,2.

Цискаридзе о новой экранизации не заикнулся, но вспоминает фразы из романа, которые звучали в его доме. Фильм произносит их так, что они режут слух не меньше, чем двести лет назад.

«Вот мама мне все время говорила "учитесь властвовать собою". И чем старше я становился, тем чаще сам повторяю фразы из этого произведения».

«Быть Джулией» (2004) и «Театр» (1978)

Моэм в кино — это разборка с актёрским самолюбием. Аннетт Бенинг — стареющая примадонна, которая играет с молодым любовником и проигрывает. Но только для того, чтобы красиво вернуться и забрать всё обратно.

Цискаридзе в книге зацепила точность психологического портрета. Звезда балета предпочитает советскую экранизацию, но в 2004 вышла и более современная. Фильмы сохранили основную идею книги, потому обе экранизации нашли поклонников.

«Мне еще нравился фильм, наш советский, очень здорово снято. Когда я стал артистом, я наблюдал за очень взрослыми артистками, у которых были романы с мужчинами намного моложе их. И я понял, с какой психологической точностью Сомерсет Моэм описал это явление».

«Мастер и Маргарита» (2005)

Владимир Бортко сплетает три линии: сатиру на 30-е, библейскую историю и московскую любовь. Тяжёлая атмосфера затягивает, если готов смотреть без перерывов.

Цискаридзе признаётся: долго не мог вчитаться в роман, но коммунальный быт и разговоры о жертвенности зацепили. Про экранизацию Николай Максимович молчит, но Бортко на голову превосходит Михаила Локшина, потому последнего даже не рассматриваем.

«И я ведь прожил большую часть своей жизни во время развала Советского Союза в коммунальной квартире. И там вот это все, весь этот коммунальный быт высмеивается, что мне было так близко, я так много этого видел».

