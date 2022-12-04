Эти темнокожие девочки родились с голубыми глазами: их естественная красота захватывает дух

Близняшки Морган и Меган Бойд родились с очень необычной внешностью: у девочек темная кожа и яркие голубые глаза. А у Морган и вовсе гетерохромия, то есть разноцветные глаза: левый – карий, а правый – голубой.

Сестренки живут в Филадельфии. В свои 11 малышки уже стали известными моделями.

С четырех лет девочки снимаются для детских брендов и рекламируют одежду. Мама Морган и Меган завела для них аккаунт в соцсетях – и внешность близнецов очаровала пользователей интернета.

При этом родители сестер стараются не обременять девчонок излишними нагрузками. Морган и Меган, как и все дети, ходят в школу – и учеба для них приоритетнее, нежели съемки и модельные показы.