Эти сумки считают красивыми только колхозницы: касается женщин в возрасте 50+

Сумка — это один из самых важных аксессуаров, дополняющих образ каждой женщины. Если она неправильно подобрана, то может испортить даже самый модный и стильный лук. Например, многие дамы в возрасте не следят за трендами и из-за этого продолжают носить неактуальные сумки.

К таким стилисты относят, например, поясные. Они давно вышли из моды и могут быть уместны только в походе или подобных обстоятельствах. В остальных же случаях их лучше заменить на сумки-мешки. Еще один антитренд — аксессуары, которые имитируют крокодиловую кожу.

Во-первых, они выглядят дешево, а во-вторых, совершенно неуместны относительно современных тенденций. Наконец, стоит отказаться от клатчей и конвертов. Они потеряли свою актуальность довольно давно, несколько лет назад. Для похода в театр или вечернего образа сейчас более уместны сумки-браслеты, которые носят на запястье.