Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица

Считается, что прическу нужно тщательно подбирать в соответствии с формой лица, типом волос и даже возрастом. Но есть три стрижки, которые идут женщинам и в 30, и в 60, и даже в 80 лет. За ними несложно ухаживать, они молодят внешне и отлично выглядят.

Лучшим вариантом для длинных волос считается лесенка. Укороченные пряди у лица освежают образ, делают его более динамичным. Стрижку еще называют каскадом. Кстати, ее можно даже не укладывать: локоны и так лежат хорошо.

Макси-боб — вариант для тех, кто ценит элегантность. Удлиненная, более объемная версия классической прически понравится обладательницам прямых волос.

И, конечно же, не стоит забывать о каре. Симметричное или градуированное, удлиненное или с ровным срезом, оно замечательно выглядит и на окрашенной шевелюре, и на седых локонах.