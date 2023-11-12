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Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица

12 ноября 2023 20:30
Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица

Их всего три.

Считается, что прическу нужно тщательно подбирать в соответствии с формой лица, типом волос и даже возрастом. Но есть три стрижки, которые идут женщинам и в 30, и в 60, и даже в 80 лет. За ними несложно ухаживать, они молодят внешне и отлично выглядят.

Лучшим вариантом для длинных волос считается лесенка. Укороченные пряди у лица освежают образ, делают его более динамичным. Стрижку еще называют каскадом. Кстати, ее можно даже не укладывать: локоны и так лежат хорошо.

Макси-боб — вариант для тех, кто ценит элегантность. Удлиненная, более объемная версия классической прически понравится обладательницам прямых волос.

И, конечно же, не стоит забывать о каре. Симметричное или градуированное, удлиненное или с ровным срезом, оно замечательно выглядит и на окрашенной шевелюре, и на седых локонах.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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