Эти странные имена набирают популярность в России: звучат ужаснее, чем Даздраперма

Популярность детских имен меняется год от года. И нередко родители выбирают для своих отпрысков весьма необычные, что не может не остаться без внимания публики.

Так, судя по данным московского ЗАГСа, в российских семьях можно все чаще встретить двойные имена. Среди мальчиков это Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, а среди девочек — Изабелла-Афина и, например, Варвара-Магдалина. При этом часть родителей решила подарить своим наследникам действительно уникальные имена. За 2023 год в единственном числе в столице встретились Эльбрус, Алтай и Галактиона, а также Тиффани, Ангела и Феврония.

Среди молодых семей набирают популярность и более привычные имена. Ясений и Настасий за 2023 год стало в три раза больше, чем в предыдущем, а Корнеев и Любав — в пять раз больше. А самым популярными были признаны Софья и Михаил: так назвали 1195 и 1087 младенцев соответственно.