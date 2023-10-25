Эти старославянские имена окончательно ушли в историю: все из-за трех букв, которые стыдно произносить вслух

Есть имена, которые молодые родители «достают из сундуков, закромов» и, очистив от «нафталина», делают модными и популярными. Есть имена, которые, оказавшись на гребне, пропадают со всех радаров и на время отправляются назад «в сундук». А есть имена, которыми никто в здравом уме и трезвой памяти своих детей не назовет.

Дело тут вовсе не в том, что они немодные или устаревшие. Загвоздка состоит в сочетании букв, которые сегодня и произнести вслух стыдно. Таких имен четыре. И все они мужские: Домажир, Жирослав, Доброжир и Жировит.

Может показаться, что славянские родители собирались растить из своих чад толстячков «на убой». Или так невзлюбили пацанов при рождении, что навешивали на них клеймо дразнилок и обижалок уже, так сказать, на старте.

Это совсем не так. Слово «жир» у предков означало вовсе не перебор с фастфудом и пирожными. «Жир» имел общий корень с позитивным и прекрасным «жить». Поэтому так называли только самых любимых и желанных сыновей.

Правда, пафосная и благостная старославянская расшифровка вряд ли сегодня заставит кого-то из современных родителей наречь долгожданного сыночка Домажиром или Доброжиром. Даже если он вполне себе пухловат.