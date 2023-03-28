Эти советские вещи до сих пор незаменимы: они точно есть у вас дома

Советская эпоха подарила миру первого человека в космосе, первый ледокол, атомную электростанцию, банк крови и многое другое. Не забывали инженеры и народные умельцы и о комфорте граждан. Так в СССР появились вещи, без которых многие и сегодня не представляют свою жизнь.

Пельменница — трафарет для пельменей ручной лепки — удобный инструмент для заготовки этого яства в домашних условиях. В «Чудо-печках» раньше тушили мясо и рыбу. Работал прибор от электричества. Вещь была незаменимой во время семейных праздников на даче. В наши дни ее «потомка» — мультиварку — можно увидеть практически на каждой кухне.

У старой доброй открывашки для консервных банок много современных аналогов из металла, пластика. Знающие люди предпочитают пользоваться «советским» вариантом. Он проще в использовании, да и мыть его легче. То же самое можно сказать о массивных вантузах производства СССР. Их резиновая часть была прикреплена к деревянной ручке на совесть и никогда не рвалась.