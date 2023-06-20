Эти советские мультики могут узнать только дети, выросшие в СССР: проверьте себя

Советские мультфильмы знают и любят представители разных поколений. Малыш и Карлсон, друзья из Простоквашино, Крокодил Гена и Чебурашка, Заяц и Волк из “Ну, погоди!” - все эти персонажи стали зрителям по-настоящему родными. Все они “родились” на студии “Союзмультфильм”, которая существует и в наше время. А появилась она в 1936 году по инициативе Иосифа Сталина и объединила в себе несколько мультипликационных мастерских, до того момента работавших по отдельности. Если до появления “Союзмультфильма” мультики были, что называется, штучным продуктом, то теперь необходимо было поставить производство на поток. Советская студия стала своего рода ответом американской студии Disney, которая как раз набирала обороты. Любопытно, что первый анимационный фильм, созданный командой “Союзмультфильма”, был снят как раз в диснеевской стилистике. Он назывался “В Африке жарко” и рассказывал об африканских зверушках, которые мучаются от жары и мечтают о мороженом. Мультик был черно-белым, но вскоре на советской студии наладили производство цветных мультфильмов.

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