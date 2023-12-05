Эти советские книги незаслуженно забыты: по одной из них даже сняли фильм с Баталовым

Советские писатели по праву считаются одними из самых лучших в мире. Творчеством литераторов зачитывается весь мир. Если некоторые из произведений не потеряли своей актуальности и до сих пор популярны, то другие оказались незаслуженно забыты публикой.

Так, за годы своего творчества Юрий Герман выпустил трилогию о враче одной из советских больниц. В серию вошли три романа: «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все». Книги хвалили за целостность сюжета, ярких и целеустремленных героев, которые не сдаются на пути к своей цели, несмотря на все сложности. А по первой книге в 1958 году Иосиф Хейфиц выпустил картину «Дорогой мой человек», в которой снялись Алексей Баталов и Инна Макарова.

Не менее культовую трилогию выпустил и Вениамин Каверин. Автор «Двух капитанов» представил публике три книги — «Юность», «Поиски» и «Надежды», в которых рассказывал о сложном жизненном пути ученого Татьяны Власенковой. И если во время первых публикаций романы пользовались неизменным успехом, то спустя годы публика забыла о них, сконцентрировавшись только на самых ярких произведениях писателя.

Забыли фанаты и о документально-художественном произведении Даниила Гранина «Эта странная жизнь». На страницах книги писатель демонстрирует весь жизненный путь биолога Александра Любищева, показывая, каким насыщенным и ярким может быть каждый день, если этого захотеть.