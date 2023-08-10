Эти советские киношедевры официально запретили смотреть в России

В голову бы не пришло, что они могут быть не для детей.

Российские власти официально попросили снять маркировку «18+» с целого ряда советских фильмов, которые могли бы помочь школьникам в изучении школьной программы, но запрещены к просмотру из-за возрастных ограничений.

В этот список неожиданным образом попали такие киношедевры, как «Бриллиантовая рука», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Москва слезам не верит» и другие. По крайней мере, к двум из перечисленных фильмов авторы учебников по истории хотели бы разместить QR-коды.

Современное образование предполагает в том числе и использование мультимедийных материалов. И просмотр фильмов по произведениям Михаила Шолохова и Александра Солженицына мог бы помочь школьникам в лучшем понимании материала.

Авторы учебников сообщили, что им пришлось отказаться от упоминания нескольких фильмов в последний момент, но они надеются, что им удастся решить эту проблему.