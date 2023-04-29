Эти советские игрушки помогут стать богачом: есть почти в каждом доме

Миллионы коллекционеров внимательно охотятся за предметами времен СССР. Они готовы потратить весьма внушительные суммы ради редкой вещи, а особенно среди экспертов ценятся игрушки, созданные в тот период.

Например, стеклянные елочные игрушки пользуются большим спросом среди энтузиастов. За шарик, созданный по мотивам народных сказок, можно получить около 100 тысяч рублей. Так, фигурку из ваты по мотивам «Золотой рыбки» на одном из сайтов продали за 120 тысяч.

Не меньшей ценностью обладают куклы фабрики «Кругозор». Подобные игрушки были распространены по всей стране, а самым редким считается серия «Нина в скафандре». За нее можно получить 120 тысяч рублей, ведь выпущена она была к полету первой женщины в космос.

Бронепоезд-дутыш также интересен множеству коллекционеров. Игрушка в виде поезда привлекает экспертов из-за технологии создания, ведь их «надували» так же, как стеклянные бутылки. И один подобный набор однажды продали за 85 тысяч рублей.

Помимо этого, обогатиться можно, продав педальный «Москвич». Детское средство передвижения выпускали, основываясь на автомобиле «Москвич — 2141» на заводе имени Ленинского Комсомола. И сегодня цена такой игрушки составляет как минимум 350 тысяч рублей.