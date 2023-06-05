Эти слова звучат как английские, но их придумали в России: говорите их часто и не задумываетесь

Современная речь постоянно меняется, слова из одного языка мигрируют и начинают украшать собой другой. Однако русский язык в этом плане принято недооценивать. По умолчанию считается, что множество слов из «великого и могучего» — это результат преемственности. Но, как водится, богатство русского языка принижают, и те слова, которые принято считать иноземцами, на деле являются очень даже отечественными.

Пожалуй, все помнят советскую и постсоветскую игрушку тетрис. И почему-то считается, что на Западе придумали не только название, но и саму игру. Это далеко не так. У тетриса советский разработчик. Соответственно, и название придумано в СССР.

Автостоп в России ассоциируется с чем-то из США, с недостижимой американской мечтой и хиппи-путешествиями. Такой вид путешествий действительно норма жизни для других стран и большая редкость для СССР и современной России. Однако слово имеет отечественное происхождение, а не западное.

Смокинг — нарядная одежда для мужчин из высшего общества, ну или для тех, у кого выпускной вперемешку со свадьбой нагрянули внезапно. Для русского уха это слово звучит как иностранное, но это не так. В английском это dinner jacket. В русском (по неясным причинам в переводе с английского) — процесс курения.