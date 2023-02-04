Эти слова Высоцкого оказались пророческими: в точности предсказал судьбу коллеги

Людмила Давыдова точно запомнилась зрителям фильма «Место встречи изменить нельзя». Ее второстепенную героиню ярко охарактеризовал персонаж Владимира Высоцкого, сказав всего лишь одну фразу:

«В общем, жалко её. Несчастная она баба».

Возможно, талантливый поэт уже тогда понял, что характер его коллеги не позволит обрести ей настоящего счастья. Так и сложилось, что последние годы своей жизни артистка сильно страдала, и ее своеобразный темперамент все чаще становился причиной ссор с близкими людьми.

Усугубляло ситуацию и то, что за четыре брака женщина так и не смогла стать матерью. Этот факт усиливал депрессивное состояние Людмилы, и она обратилась к медикам. Однако неудачи в карьере и кризис кинематографа перечеркнули все надежды на восстановление и возвращение к обычной жизни.

Давыдова совсем отчаялась в 90-е годы и пыталась покинуть этот мир. К сожалению, однажды артистке все же удалось это сделать, тем самым подтвердив пророческую фразу Высоцкого.