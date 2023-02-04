Эти слова Высоцкого оказались пророческими: в точности предсказал судьбу коллеги
Характер женщины был совсем непростым.
Людмила Давыдова точно запомнилась зрителям фильма «Место встречи изменить нельзя». Ее второстепенную героиню ярко охарактеризовал персонаж Владимира Высоцкого, сказав всего лишь одну фразу:
«В общем, жалко её. Несчастная она баба».
Возможно, талантливый поэт уже тогда понял, что характер его коллеги не позволит обрести ей настоящего счастья. Так и сложилось, что последние годы своей жизни артистка сильно страдала, и ее своеобразный темперамент все чаще становился причиной ссор с близкими людьми.
Усугубляло ситуацию и то, что за четыре брака женщина так и не смогла стать матерью. Этот факт усиливал депрессивное состояние Людмилы, и она обратилась к медикам. Однако неудачи в карьере и кризис кинематографа перечеркнули все надежды на восстановление и возвращение к обычной жизни.
Давыдова совсем отчаялась в 90-е годы и пыталась покинуть этот мир. К сожалению, однажды артистке все же удалось это сделать, тем самым подтвердив пророческую фразу Высоцкого.