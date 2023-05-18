Эти слова выдают в вас провинциала: так говорит каждый второй

Русский язык, как известно, велик и могуч. Однако даже в таком сложном, глубоком и интересном языке есть слова, от употребления которых стоит отказаться, чтобы не прослыть дремучим провинциалом.

Важно знать, что когда вы в разговоре используете специфическую лексику, то знающие люди тут же видят в вас простолюдина. Вот почему каждому интеллигентному человеку так необходимо следить за чистотой своей речи. Публикуем список стоп-слов, которые стоит раз и навсегда забыть.

Растыка. Так в провинции зовут неудачников, «лузеров», жалких людей, которые только и делают, что ошибаются.

Шушлайка. Машина-малолитражка. Во многих регионах России это слово вряд ли слышали. Однако если вы его употребляете, то будьте уверены, что у вас на лбу написано «провинциал», пишет портал Woman.

Лишкануть — преувеличивать, говорить лишнее, перебарщивать.

Хабзайка — училище, колледж, предлагающий людям среднее специальное образование.

Анаком или бич-пакет — вредная и дешевая лапша быстрого приготовления.

Гачи — брюки или штаны.

Турлы — глушь, отдаленное и глухое место.

Голбец — подвал, подпол, сарай.