Эти слова Раневской помогут каждой почувствовать себя королевой: и психолог не нужен

Фаина Раневская относилась с долей иронии не только к окружающим, но и к себе. Актриса никогда не считалась красавицей и принимала это как данность.

Звезда экрана считала, что именно непривлекательная внешность не позволила ей выйти замуж и стать матерью. Но даже неустроенная личная жизнь не заставила артистку лечь под нож хирурга.

Пример коллег по цеху совсем не вдохновлял Раневскую. Знаменитость искренне верила, что почувствовать себя королевой можно и без лишних манипуляций. Для этого, как говорила Фаина Георгиевна, важно понимать две вещи.

Актриса полагала, что оболочка вовсе не главное.

«Что толку — фасад обновишь, а канализация все равно старая!» — уверяла она.

К тому же Раневская уверяла всех в том, что хирурги убивают индивидуальность каждой женщины.