Эти слова Пугачевой, которые она сказала много лет назад, оказались пророческими

Филипп Киркоров был женат лишь однажды: в течение 10 лет он состоял в браке с Аллой Пугачевой. После развода артист так и не связал себя вновь узами брака, что смущало многих поклонников. И только недавно стало известно, почему музыкант остается холостым.

Как оказалось, Алла Пугачева в одном из своих интервью раскрыла правду о характере артиста. В то время они с Киркоровым уже были в разводе, а сам он воспитывал дочь Аллу-Викторию. И, по словам Примадонны, ее бывший муж вряд ли найдет себе второй половинку, так как привык жить только для себя.

«Артист такого плана, такого уровня, обычно очень эгоистичен. Он должен жить для себя. Так он и живет», — признавалась Пугачева.

Также она в шутку отметила, что вряд ли кто-то из возлюбленных артиста согласится терпеть его перепады настроения. И Киркорову якобы не найти такую же терпеливую жену, какой была сама Пугачева.