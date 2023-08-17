Эти слова Папанова глубже, чем кажутся: вдохновляют кардинально менять жизнь

Анатолий Папанов оставил после себя огромное количество ярких ролей. Он успевал все: активно снимался в кино, играл в театре. Без творчества звезда экрана не мыслил своего существования.

При этом артист находил время и для того, чтобы преподавать в ГИТИСе. Студентам Папанов прививал любовь к искусству и учил их отделять зерна от плевел. Однажды он произнес слова, которые вряд ли когда-то утратят свою актуальность. Мысль знаменитости будет полезна не только людям творческих профессий. Следуя мудрости Анатолия Дмитриевича, можно кардинально изменить жизнь.

Актер полагал, что многие его коллеги порой слишком увлечены «внешней формой, заумными изысками и эффектными трюками». Все это он считал никому не нужной «бижутерией».

«Поменьше блесток — побольше души и сердца», — отметил педагог.

И эта фраза глубже чем, может показаться на первый взгляд, ведь она применима не только к миру театра и кино, но и к любой другой сфере.