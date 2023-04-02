Эти слова говорят только выросшие в СССР: современные дети их не поймут

Новая эпоха влечет за собой новые лингвистические тренды. У каждого поколения есть свои фразочки и слова, которые идентифицируют принадлежность говорящего к «своим». У тех, кто вырос в СССР, тоже они есть. И нынешняя молодежь едва ли знает, что это.

Вряд ли поколение Z знает, что компьютеры раньше назывались ЭВМ (электронно-вычислительные машины). Название пусть и длинное, но зато более точное, поскольку полнее раскрывает назначение изделия.

Жулика в разговорной речи подростков тоже вряд ли услышишь. Так называли мелких мошенников те, кому воспитание не позволяло бросаться нецензурными оскорблениями.

Толкучкой сегодня молодые люди могли бы назвать ситуацию невообразимой тесноты, которая может сложиться на рок-концерте, например. Между тем толкучка в советское время — это рынок. Там люди толкались в надежде обменять одну дефицитную вещь на другую.