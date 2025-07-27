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Эти слова Фаины Раневской об отношениях мужчин и женщин стали пророческими: поймет и загрустит каждая

27 июля 2025 13:17
Эти слова Фаины Раневской об отношениях мужчин и женщин стали пророческими: поймет и загрустит каждая

Актриса знала толк в житейской мудрости.

Имя Фаины Раневской уже давно стало синонимом женской мудрости с щепоткой сарказма. Казалось бы, актриса, так и не нашедшая личного счастья, не могла бы быть экспертом в делах сердечных. Но всё получилось как раз наоборот — её колкие фразы точно попадали в болевые точки и разносились по свету быстрее любых психологических советов.

О союзе полов — метко и грустно

Одна из самых известных фраз Раневской звучит как почти математическая формула о том, что бывает, когда у женщины и мужчины не совпадают «данные»:

«Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины — мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины — обычную семью. А союз умного мужчины и умной женщины — всего лишь лёгкий флирт».

Кажется, в этой цитате — не только личные наблюдения актрисы, но и печальный опыт целого поколения женщин, которым с детства внушали: чтобы быть счастливой, нужно быть удобной. И если судьба складывается не как в сказке, значит, сама виновата — слишком умная, слишком самостоятельная, слишком много понимает.

Мудрость без дидактики

Раневская никогда не поучала и не строила из себя гуру. Она просто наблюдала за жизнью, делала выводы — и делилась ими с другими. Причём делала это так, что и посмеяться можно, и за сердце схватиться.

«Женщина, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то потерял голову из-за мужских ног?»

Или вот ещё:

«Если у женщины есть голова — у неё точно есть любовник».

Но за всей этой внешней иронией кроется одна простая мысль: не надо терпеть глупость рядом, не надо доказывать, что ты стоишь любви. Надо жить, уважая себя — и не бояться быть не такой, как все.

Фаина Раневская говорила то, что другие боялись произнести вслух. И, возможно, именно поэтому её слова до сих пор вызывают в нас улыбку — и лёгкую грусть.

А здесь писали о том, почему в одной из советских сказок Раневская играла с ватой во рту.

Фото: Кадр из сериала «Фитиль»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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