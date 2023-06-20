Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда

Многим людям часто не хватает мотивации двигаться дальше и ставить жизненные цели. Через такие внутренние испытания прошли многие успешные люди, которых сегодня весь мир готов носить на руках. Исключением не стал признанный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан.

Звезда картины «Час пик» много раз делился мудрыми мыслями, которые будут актуальны всегда. Чан призывал всех и каждого дорожить тем, что есть, и не роптать на жизнь: «Нужно ценить все, что у тебя есть. Ведь никто не знает, что произойдет с тобой завтра».

Эта простая, но глубокая мысль поможет не только принять судьбу такой, какая она есть, но и добиться успеха. Человек, обладающий спокойным рассудком, ставит перед собой адекватные цели и пошагово достигает их.

Также актер советует избегать привычки сравнивать себя с окружающими. Ведь зависть к другим, с виду более успешным людям, лишь затмевает голос разума. И не исключено, что за чьей-то красивой жизнью скрываются душевный мрак и пустота.