Эти слова Достоевского об иностранных развратниках стали актуальнее: пугающее предсказание

Центральными для творчества Федора Достоевского были христианские ценности и русская национальная идея. Консерватор и почвенник, писатель с подозрением относился к либералам, нигилистам и социалистам, предпочитая новомодным идеям традиции и устои. Классик часто противопоставлял Россию и Запад.

Достоевский был заядлым путешественником и успел побывать в таких европейских странах, как Англия, Германия, Франция, Австрия, Италия и Швейцария. Местные нравы повергли в шок набожного христианина. Мемуаристка и переводчица Варвара Тимофеева вспоминает, как писатель бранил Европу.

Федор Михайлович рассказывал своей знакомой, что на улицах Рима и Неаполя к прохожему запросто может подойти привлекательный юноша, сделав «гнуснейшее» предложение. Достоевский считал, что в России такое поведение сразу же осудили бы, а в Европе оно вошло в привычку и превратилось в норму.