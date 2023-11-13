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Эти слова Достоевского об иностранных развратниках стали актуальнее: пугающее предсказание

13 ноября 2023 17:45
Эти слова Достоевского об иностранных развратниках стали актуальнее: пугающее предсказание

Классик без стеснения разоблачал европейцев.

Центральными для творчества Федора Достоевского были христианские ценности и русская национальная идея. Консерватор и почвенник, писатель с подозрением относился к либералам, нигилистам и социалистам, предпочитая новомодным идеям традиции и устои. Классик часто противопоставлял Россию и Запад.

Достоевский был заядлым путешественником и успел побывать в таких европейских странах, как Англия, Германия, Франция, Австрия, Италия и Швейцария. Местные нравы повергли в шок набожного христианина. Мемуаристка и переводчица Варвара Тимофеева вспоминает, как писатель бранил Европу.

Федор Михайлович рассказывал своей знакомой, что на улицах Рима и Неаполя к прохожему запросто может подойти привлекательный юноша, сделав «гнуснейшее» предложение. Достоевский считал, что в России такое поведение сразу же осудили бы, а в Европе оно вошло в привычку и превратилось в норму.

Фото: Legion Media, Vadim Nekrasov/Russian Look/Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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