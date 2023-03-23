Эти сладости обожали все дети в СССР: сейчас продуктов такого качества уже не найти

Красное вино и пиво в кадре многих советских фильмов заменяли на сок (черной смородины или вишни с яблоком). В те времена этот напиток был натуральным. Только сок и мякоть, даже сахар добавляли редко, и выливать остатки маскировочного реквизита никому в голову не приходило. Но не только этот продукт сегодня вызывает ностальгию.

По-настоящему высококачественным делали сухой кисель в брикетах. Брусочек из экстрактов натуральных плодов и ягод достаточно было размельчить, поставить вариться на 20 минут, и напиток был готов. Дети любили грызть содержимое брикета как сладкие чипсы. В современных аналогах вместо фруктовых и ягодных экстрактов зачастую используют вкусовые добавки.

На совесть делали и гематоген. Производство одной из немногих сладостей, которую дети охотно потребляли в лечебных целях (восполнить баланс железа в организме), до 2000-х контролировал ГОСТ. Тогда один батончик должен был по меньшей мере на 5% состоять из коровьей крови.