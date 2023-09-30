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Эти сцены в фильме «Любовь и голуби» полностью меняют сюжет: будете сочувствовать Раисе Захаровне

30 сентября 2023 14:15
Эти сцены в фильме «Любовь и голуби» полностью меняют сюжет: будете сочувствовать Раисе Захаровне

На классику советского кино стоит взглянуть иначе.

Героиня Людмилы Гурченко кажется большинству зрителей главным отрицательным персонажем картины «Любовь и голуби». Ее считают коварной разлучницей, которая увела мужа и отца из семьи. Но если посмотреть фильм внимательно, то можно заметить, что эта женщина ничем не хуже других.

Раиса Захаровна с самого начала не собиралась отбивать Василия у законной жены, да и вообще заводить курортные романы. Она честно сообщает, что поехала туда по совету экстрасенса. С мужчиной она говорит по имени и отчеству и держится совершенно нейтрально. Это совсем не похоже на коварную соблазнительницу.

Особенного внимания достойна последняя сцена с Гурченко. Раиса Захаровна сидит вся в слезах и тоскливо смотрит вслед уходящему Василию. Не посочувствовать женщине в такой момент может только человек с каменным сердцем. Еще на курорте героиня рассказывает сослуживцу, что с самого детства она была разочарована поведением отца. И до самого финала картины женщина так и осталась несчастной девочкой, которая изо всех сил хотела быть любимой.

Эти сцены в фильме «Любовь и голуби» полностью меняют сюжет: будете сочувствовать Раисе Захаровне
Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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