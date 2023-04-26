Эти русские слова обожают американцы: не поверите, когда услышите

Русский язык по праву считается одним из самых сложных. Но многие иностранцы получают немалое удовольствие от его изучения. Своим опытом поделилась американка Бриджет, которая рассказала о любимых русских словах. Выборка девушки может показаться странной, однако ее предпочтения легко объяснить.

В первую очередь она выделила слово «археологических», а все потому, что ей нравится звук «х». Для американского уха он звучит круто и непривычно. Также Бриджет отметила слово «жарко». Девушке понравился звук «ж», которой можно смаковать. Особой симпатией американка прониклась к слову «делала» — все из-за повторяющегося «музыкального» сочетания «ла-ла».

Кроме того, Бриджет нравится произносить «кавычки». Причина в звуке «ы», которого нет в английском языке, по крайней мере, в таком варианте, как в русском. И, наконец, американка отметила длинное и трудное для иностранцев слово «достопримечательности». Оно отлично тренирует произношение и скорость говорения.

О своих предпочтениях в русском языке Бриджет рассказала на YouTube-канале Bridget Barbara .