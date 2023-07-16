Эти русские сказки мы обожаем, а вот иностранцы плюются: говорят, они про глупцов и наглецов

Не одно поколение выросло на русских народных сказках. Родители во всех уголках страны с их помощью учат детей доброте, любви к ближнему и отзывчивости, а художники и, например, кинематографисты черпают в них вдохновение. При этом для жителей других стран любимые истории приобретают совершенно другой смысл.

Как рассказал автор аккаунта в Дзене «Блог не блогера», однажды он решил показать своим друзьям из Америки сказки, на которых сам вырос. Он выбрал «Колобка», «Сказку о царе Салтане» и «По щучьему велению». В итоге мнения собеседников его изрядно удивили.

Так, жители США восприняли Колобка как отрицательного персонажа.

Им не понравилось, что герой решил отделиться от семьи и обманывал всех вокруг. И в конце он понес вполне заслуженное наказание. Емелю они также не смогли назвать положительным героем. Ленивый юноша не хотел трудиться, а пытался добиться успеха обманом и хитростью. В их глазах он предстал как жулик и проходимец, который использовал свою сверхсилу не во благо.

Последняя же сказка напомнила читателям настоящий триллер или фильм ужасов. Они остались под большим впечатлением от сюжетных перипетий и были уверены, что это произведение точно не должно предназначаться для детской аудитории.