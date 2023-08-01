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Эти русские имена звучат для иностранцев нелепо и даже пошло: проверьте свое

1 августа 2023 09:45
Эти русские имена звучат для иностранцев нелепо и даже пошло: проверьте свое

Нужно заранее придумывать сокращения перед поездкой за рубеж.

Многие китайские имена вызывают у русскоязычных людей смех и смущение. Ведь слишком часто они созвучны с ненормативной лексикой. Но оказывается, что рано смеяться над чужими именами, поскольку привычные российские тоже могут звучать на другом языке нелепо и даже неприлично.

Россияне знают, что в Турции не стоит произноситься имя Наташа, которое является там чуть ли не синонимом распутной девицы. А в Хорватии собеседника смутит имя Люда, потому что там этим словом обозначают буйного и безумного человека. Никитами американцы называют исключительно девочек, правда, в их версии ударение в имени ставится на последний слог. В Португалии или Италии Гале лучше представляться сокращенно, потому что Галина звучит на языках этих стран как слово «курица». А Виктории, наоборот, лучше использовать полную форму при путешествии по Финляндии. Вика там переводится как «дефект».

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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