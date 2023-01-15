Эти русские имена введут иностранца в ступор: даже произносить неприлично

Некоторые русские имена, к которым мы давно привыкли, могут шокировать иностранную публику. Дело в том, что на чужом языке они имеют совсем другой смысл и звучат весьма странно, даже неприлично.

Наверняка все помнят невесту Жени Лукашина из «Иронии судьбы» — ее звали Галина. Так, обладательницам этого имени лучше представляться как-нибудь иначе при знакомстве с испанцами, итальянцами и португальцами, ведь gallina у них переводится как «курица».

Вспомните, например, рекламу кубиков для бульона. Бренд назывался Gallina Blanca, но с популярным русским именем он никак не был связан. Поэтому Галинам в общении с иностранцами лучше представляться Галей, чтобы не озадачить собеседника.

Главная героиня сериала «Бедная Настя» носит весьма распространенное в России имя. Но англичане вряд ли смогут восхититься его красотой и благозвучностью, ведь на их языке «nasty» означает «омерзительный, грязный». Поэтому лучше назваться Анастасией или Анастейшей. Такое имя очень любят в западных странах. Вспомните хотя бы Анастейшу Стил из легендарных «50 оттенков серого».