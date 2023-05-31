Эти русские имена считаются за границей неприличными: узнаете почему и ужаснетесь

Простые и привычные слуху имена так популярны в России, что молодые родители не задумываются о том, как отнесутся к их выбору за рубежом. Отцы и мамы, называя своих чад, наивно полагают, что если имя любят и знают на родной земле, то и за рубежом воспримут на ура. Как бы не так.

Вы, например, никогда не встретите в Испании девочку или женщину, которую зовут Галина. Все из-за перевода обычного русского имени на испанский язык. Русская Галя для испанцев — это курица. Называть своих дочерей курицами в жаркой европейской стране еще явно не готовы.

Почему в Великобритании нет ни одной Насти, а вот Анастасий множество?

Все дело в произношении сокращенного варианта имени. Nasty по-английски — это грязный, немытый и вообще отвратительный. Вот почему «Анастайша» — всегда пожалуйста, а «Настя» — категорическое «ноу».

Люда на сербском — это сумасшедшая и умалишенная. Поэтому ни в Сербии, ни в Черногории так лучше не представляться. Постарайтесь выбрать себе более интеллектуальный псевдоним.