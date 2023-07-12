Эти русские имена считались «низкосортными»: сейчас они популярны не только в России, но и в мире

Мода на имена начала формироваться совсем не в современную эпоху. Еще в Древней Руси люди старательно выбирали, как назвать младенца, и с пренебрежением относились к «неправильным» именам. Но сильнее всего над этим задумывались в эпоху Петра Первого.

Дело в том, что первый император принес в страну культуру Запада и разделил тем самым общество на две части. И дворянство решило отказаться от простонародной культуры, в том числе и от имен. Так под запретом оказались, например, Глеб, Архип, Ермолай, Анфиса и Алена.

В течение многих лет это отношение было неизменным, но со временем мода на славянские имена вновь вернулась. И сначала они стали популярны на территории России, а после — и во всем мире.

И теперь вполне возможно встретить Елисея в Бразилии или Василису в Японии. Молодые родители больше не ориентируются на древние предубеждения и стараются подарить ребенку самое звучное и красивое имя.