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Эти русские имена считались «низкосортными»: сейчас они популярны не только в России, но и в мире

12 июля 2023 19:30
Эти русские имена считались «низкосортными»: сейчас они популярны не только в России, но и в мире

Назвать так ребенка решались далеко не все.

Мода на имена начала формироваться совсем не в современную эпоху. Еще в Древней Руси люди старательно выбирали, как назвать младенца, и с пренебрежением относились к «неправильным» именам. Но сильнее всего над этим задумывались в эпоху Петра Первого.

Дело в том, что первый император принес в страну культуру Запада и разделил тем самым общество на две части. И дворянство решило отказаться от простонародной культуры, в том числе и от имен. Так под запретом оказались, например, Глеб, Архип, Ермолай, Анфиса и Алена.

В течение многих лет это отношение было неизменным, но со временем мода на славянские имена вновь вернулась. И сначала они стали популярны на территории России, а после — и во всем мире.

И теперь вполне возможно встретить Елисея в Бразилии или Василису в Японии. Молодые родители больше не ориентируются на древние предубеждения и стараются подарить ребенку самое звучное и красивое имя.

Фото: кадр из фильма «Холоп» (2019)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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