Эти русские имена помечены черной меткой на небесах: чаще других попадают в ДТП

Вот кому стоит быть осторожнее за рулем.

От попадания в дорожно-транспортное происшествие не застрахован никто. Даже самого аккуратного водителя на дороге может подстерегать другой, уже не такой внимательный и осторожный.

Эксперты нашли неожиданную связь между именами автовладельцев и количеством ДТП, в которые они попадают. Специалисты из страховых компаний провели анализ и выяснили, какие мужчины и женщины чаще всего оказываются в аварийных ситуациях на дороге.

Первые места в этом антирейтинге получили Анны и Андреи. Именно они чаще всего несут убытки как виновники ДТП. У женщин по имени Анна этот показатель составляет 46%, а у Андреев — более 44%.

Среди других водителей, чаще всего сталкивающихся с неприятностями за рулем, назвали Дмитрия, Юрия, Алексея и Владимира. Частота убытков от ДТП у них не меньше 40%. У женщин в лидеры выбрались Екатерины, Натальи, Татьяны и Светланы.