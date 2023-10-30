Эти русские имена почти исчезли: их обладатели навсегда останутся белыми воронами

Мода циклична, но не во всем.

Считается, что именам, которые какое-то время находятся «на пике», впоследствии нужно дать, что называется, «отлежаться». И тогда они вновь вернутся на модный именной пьедестал.

Еще пару десятков лет назад всех называли Каринами, Серафимами и Миронами. Сейчас отжившие свой век имена ждут часа, когда вновь войдут в обиход.

Но, если оглянуться по сторонам, окажется, что есть имена из прошлого, которым так и не удалось дождаться триумфального камбэка. Из очевидных — Зоя, Евдоким, Лидия или, например, Герасим.

Давно ли вы встречали людей с такими именами? Скорее всего, только в художественных книгах или учебниках истории. Назвать ребенка Евдокимом сейчас — это осознанно сделать из него белую ворону.

Можно не верить в моду и быть приверженцем самобытности и оригинальности, но стоит признать очевидное: какие-то из русских имен давно отжили свое, поэтому место им не в свидетельстве о рождении, а в чертогах памяти. По крайней мере, до лучших времен.