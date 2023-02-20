Эти русские фамилии «запрограммированы» на богатство: есть ли среди них ваша

Уже давно существует убеждение, что фамилия предопределяет судьбу человека. И дело вовсе не в «правильном» происхождении в семье Ротшильдов или Рокфеллеров. Оказывается, рассчитывать на миллионы могут обладатели и других фамилий, «привлекающих» богатство.

Счастливчиками можно назвать тех, чьи имена в паспорте отсылают к драгоценным металлам и камням. Например, Золотов, Золотарев, Серебренников, Алмазов, Яхонтовый. Благородные металлы с древних времен считались символом финансового благополучия, поэтому сама Вселенная помогает носителям таких фамилий обрести состояние.

Также повезло Богачевым, Скоробогатовым и Богачковым. Их фамилии напрямую указывают на богатство и хранят в себе денежную энергию. Она помогает быстро сделать состояние и наделяет человека особым финансовым чутьем.

Также не стоит забывать и про «денежные» отсылки в фамилиях. К ним относятся Рублев, Дороговцев, Рублевский, Монеткин, Денежкин. О фамилиях, «запрограммированных» на богатство, рассказала таролог Галина Янко журналистам портала Wday.