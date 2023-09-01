Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа

Рубашка — это тот редкий элемент гардероба, который никогда не выйдет из моды. Ее можно носить в любом возрасте и с любым типом фигуры. Для женщин 50+ подойдут несколько моделей, которые освежат и омолодят образ.

В первую очередь, это белая рубашка. Уникальность такой вещи в том, что ее можно сочетать с любым стилем: как с классическим, так и со свободным. Однако стоит помнить, что дамам в теле лучше отказаться от рубашки из хлопка — в ней фигура будет выглядеть объемнее. Лучше отдать предпочтение блузе из мягких тканей.

Джинсовая рубашка — всегда актуальный тренд. Благодаря простому крою она также сочетается со многими вещами. Сегодня в моде джинсовые рубашки голубого и синего оттенков — так называемая нестареющая классика. Особым почетом у дизайнеров пользуются образцы с большими карманами и объемными рукавами.

И, наконец, черная рубашка. Она тоже не выходит из моды и отлично смотрится на любой фигуре. Тренд этого года — рубашки без рукавов. Если образ кажется мрачным, то его отлично дополнят аксессуары.