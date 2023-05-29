Эти развлечения советских детей сейчас покажутся странными: непонятно, как живы остались

Это сегодняшних детей родители не выпускают на кухню из спальни без гаджета, уверенные, что те потеряются или сгинут в пучинах коридора. Современные родители опекают, оберегают и заботятся о детях так сильно, что, кажется, просто физически душат несчастных бессильных мальчишек и девчонок и не дают тем ни шанса попробовать проявить свою самостоятельность.

В «светлое» советское время же все было наоборот. Дети делали «что хотели», и от некоторых их развлечений у современных родителей мурашки по коже. Например, сейчас дартс — это разноцветные шарики с липучкой, а вот в СССР дротики делали из заточенного с одной стороны электрода, на который клеили голубиные перья. Сотворяли приспособления сами дети, что делало их еще более опасными при эксплуатации.

А еще советские дети обожали играть в «Ножички», стратегию по захвату территории на песке. Как захватывали? Бросали нож со всей силы чуть ли не в ноги сопернику. Безопасно ли это было? Конечно, нет. Волновало ли это родителей из прошлого? Тоже вряд ли.