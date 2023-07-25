Эти пять слов выдают неграмотного человека: постоянно их использует и ошибается

Попытка блеснуть интеллектом порой оборачивается противоположным эффектом. Поэтому крайне важно знать значения произносимых слов и, если есть сомнения, то лучше их не использовать. Хотя бывает и такое: человек уверен, что вкладывает верный смысл, но ошибается.

Так часто случается со словом «дилемма». Нередко его путают по смыслу со словом «проблема». На самом же деле оно означает нелегкий выбор между двумя вариантами. Еще одним ошибочно употребляемым словом является «аддикция». Стоит помнить, что это не синоним психического отклонения, а описание любого состояния, которое может выражаться в привычке и определенных зависимостях.

Неверно также называть «гурманом» любителя высокой кухни, ведь на самом деле французы именуют так поклонников вкусной и простой еды и больших порций. Наследие Остапа Бендера, слово «конгениальность», не имеет ничего общего с гениальностью. Так называют созвучие чего-то чему-то.

Наконец, неверно употреблять слово «сувенир» с производными от слова «память». Потому что оно уже переводится с французского, как «памятный подарок».