Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений

22 сентября 2025 09:25
Аниме, которое тянет на философский трактат.

Фильм Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» давно стал настоящей легендой. Эта анимационная история, полной загадок, метафор и невероятной красоты, получила любовь зрителей по всему миру и по праву считается одной из лучших работ студии Ghibli. Но магия картины заключается не только в чарующих образах и музыке — слова героев тоже оставляют глубокий след.

Давайте вспомним самые сильные цитаты из уст Хаку, Тихиро, Зенибы и других персонажей. Каждая из них звучит как маленький урок или напоминание о чём-то важном, что касается каждого из нас.

Хаку и Тихиро — голос внутренней силы

Хаку нередко говорит строго, но в его словах скрыта забота. «Вы должны задерживать дыхание, когда пересекаете мост. Даже малейшее дыхание разрушит чары, и тогда все увидят тебя» — эта фраза не просто о магии, а о том, как важно быть сосредоточенным, когда идёшь вперёд сквозь страх.

Не менее трогательны слова Тихиро. Она, казалось бы, обычная девочка, но в её упорстве и смелости каждый узнает себя в моменты борьбы. «Я не уйду, пока ты не дашь мне работу!» — крик Тихиро символизирует не только её желание выжить, но и силу характера, которая рождается в экстремальных обстоятельствах.

Зениба, Юбаба и другие хранители мудрости

Зениба в отличие от своей сестры Юбабы мягка и спокойна. Её слова звучат как наставления: «Сделав что-то однажды, ты никогда не забудешь. Даже если ты не помнишь». Это напоминание о том, что наш опыт навсегда остаётся с нами, даже если мы его не осознаём.

Юбаба же более сурова и резка. «Это высококлассное место, я здесь бегу!» — её реплика напоминает о строгом порядке в волшебном мире, где каждое действие имеет последствия.

Среди других персонажей тоже встречаются жемчужины. Камадзи с его загадочной фразой «Что-то, чего ты не узнаешь. Это называется любовью» заставляет остановиться и улыбнуться. Даже Бох, требующий: «Поиграй со мной, или я сломаю тебе руку», — звучит одновременно смешно и тревожно, как и положено в сказке, где детские капризы могут обернуться настоящей угрозой.

Фото: Кадры из аниме фильмов «Унесённые призраками» (2001)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
