Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

У Disney была своя «темная эра» — время, когда казалось, что даже магия Микки Мауса не спасет от провалов. Мультфильмы и фильмы один за другим приносили убытки, а студия, по слухам, балансировала на грани разорения.

Ирония в том, что среди этих неудач были проекты, которые сегодня зрители вспоминают с теплом. Но в свое время они стали кассовыми катастрофами, едва не поставив исторический рекорд. Люди просто игнорировали их показы — и ничего не поделаешь.

«Черный котел»

Эта мрачноватая история рассказывает о мальчике-свинопасе, которому поручено защитить особенную свинку Хен Вен от Рогатого короля. Питомец обладает даром ясновидения — идеальный инструмент для злодея, чтобы завоевать мир. Разумеется, герой пускается в опасное приключение, полное магии и сражений.

Disney возлагал на фильм большие надежды, но реальность оказалась куда суровее сказки. При бюджете в 44 миллиона долларов «Черный котел» собрал чуть больше 21 миллиона. Забавный факт: в том же году в прокате его обошли... «Заботливые мишки», о которых мало кто слышал. На создание картины о плюшевых существах потратили всего 2 миллиона долларов.

«13-й воин»

Казалось бы, что может пойти не так? Антонио Бандерас в главной роли, экзотическая завязка: его герой — арабский посланник и поэт, который волей судьбы становится воином среди суровых викингов. Сначала они его сторонятся, но вскоре плечом к плечу с ним сражаются против таинственной угрозы.

Однако в кассовых сборах все пошло по драматичному сценарию: при бюджете в 160 миллионов долларов фильм едва дотянул до 62 миллионов. Критики разнесли ленту в пух и прах, а Омар Шариф, считавший свое участие в ней позором, и вовсе надолго ушел из кино.

Сейчас же «13-й воин» переживает тихое возрождение: на «Кинопоиске» у него крепкие 7,2 балла, куча теплых отзывов и бесконечное непонимание среди зрителей — и в чем же была проблема?

«Планета сокровищ»

Этот мультфильм уж точно не должен был оказаться в списке провалов, но, увы, судьба распорядилась иначе. История Джима Хокинса, который отправляется на поиски богатства тысячи миров, действительно захватывает.

«Планета сокровищ» — самый дорогой проект с традиционной анимацией у Disney: бюджет составил 180 миллионов долларов. Студия использовала тогда передовую технологию, смешивая классическую рисовку вручную с CGI, и вложилась по полной в маркетинг.

В прокате удалось собрать лишь около 109 миллионов долларов. Не повезло, что в это же время в кинотеатрах шел «Гарри Поттер и Тайная комната», который явно отобрал у «Планеты» часть аудитории. Иначе эту неудачу сложно объяснить — ведь мультфильм действительно культовый и имеет на «Кинопоиске» оценку выше 8.

