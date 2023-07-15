Эти продукты никогда не ела Елизавета II: теперь понятно, как дожила почти до 100 лет

Елизавета II вошла в историю как самый долгоправящий монарх Великобритании. За ее здоровьем пристально следили лучшие врачи королевства, а ее жизнь всегда была под охраной опытной гвардии. Впрочем, Ее Величество и сама готова была отказаться от многих вещей.

К примеру, она не ела моллюсков, которые часто считаются деликатесом. Это блюдо может стать причиной пищевого отравления, что для монарха такого преклонного возраста не обернулось бы ничем хорошим. Правительница также избегала сырого мяса в любом виде и предпочитала полную прожарку.

Помимо этого, Елизавета II не могла порадовать себя даже вкусной итальянской пастой из-за того, что в макаронах было высокое содержание углеводов. По этой же причине 96-летняя королева отказывалась от картофеля и риса. Хотя другие представители династии Виндзоров не следовали этому правилу.