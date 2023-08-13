Эти привычки женщин возраста 50+ разрушают брак: многим кажутся нормальными

Нередко люди строят свои отношения на заранее ошибочных и даже токсичных привычках, которые в будущем рушат даже многолетние браки. Бывает, что после десяти или двадцати совместных лет жизни пара решается на развод, потому что больше не может находиться в нездоровых отношениях.

Особенно часто грешат дурными привычками женщины. В частности, постоянно припоминают партнерам прошлые прегрешения и более того, ведут им счет. Подобное поведение нельзя назвать здоровым, оно изматывает и даму, и ее избранника.

Психологи напоминают, что люди, которые совершили ошибки в прошлом, почти не имеют отношения к тому, какими они являются сейчас.

Еще одна токсичная привычка — обвинять мужчину в том, что он бросает свою возлюбленную и недостаточно поддерживает ее после тяжелого дня. Это создает созависимые отношения, в которых партнер все время обречен быть ответственным за то, как чувствует себя женщина.

Наконец, не стоит откупаться от любимого человека подарками. Если есть проблема, то ее надо решать, а материальное здесь не поможет.