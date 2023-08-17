Эти привычки дам в возрасте 55+ выводят из себя всех мужчин: вы даже не догадывались

Как бы прекрасные дамы ни пытались сохранить молодость, возраст делает свое дело. С годами у представительниц слабого пола появляются не только морщины, но и «вредные привычки», которые приводят в бешенство сильную половину человечества.

Например, мужчины замечают, что после 55 лет их жены постоянно ворчат на тему о том, что «раньше было лучше». К тому же большинство уходят в себя: избегают не только встреч со старыми добрыми друзьями, но и новых знакомств.

Часто все это сопровождается еще и «старческой хандрой». Женщина, которая недовольна собой и всегда находится в плохом настроении, превратит жизнь любого в сущий ад. Рядом с такой даже самый отважный рыцарь начинает чувствовать себя плохо. Ему будто не хватает глотка свежего воздуха. Вот почему не стоит удивляться, когда пожилая дама не выдерживает конкуренции с молодой, бодрой и жизнерадостной соперницей.