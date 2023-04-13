Эти привычки выдают людей из СССР: у вас точно есть некоторые из них

Люди, которые достаточное время прожили в эпоху СССР, сохранили в своих семьях привычки, которые непонятны современному обществу. Так или иначе, но эти привычки сопровождают нас всю жизнь, и стоит отметить, что некоторые из них «сумасшедшие». Предлагаем рассмотреть несколько привычек, от которых пора отказаться.

Современное общество не принимает привычку под названием «пир на весь мир». В Советском Союзе на большие праздники, например, на Новый год, свадьбу или день рождения было принято накрывать огромные столы с разнообразием блюд. На тот момент это считалось «хорошим тоном».

Старые вещи на балконе — еще одна привычка времен СССР. Людям свойственно хранить вещи, которые значат для них многое, поэтому они массово складывают их на балконе. Истинное ли это предназначение дополнительной комнаты?

Покупка праздничной посуды — третья и очень странная привычка из Советского Союза. Многие люди до сих пор покупают красивые сервизы и хранят их годами, в ожидании «чуда».

Эти и многие другие привычки из СССР мешают современному обществу. Некоторые из них действительно важные и ценные, но порой это просто пережитки прошлого.