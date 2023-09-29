Эти привычки всех женщин в возрасте 50+ бесят мужчин: проверьте себя

Семейные психологи утверждают, что главными в отношениях остаются взаимопонимание и искренность. А вот испортить любой союз могут привычки, раздражающие «вторую половинку». Причем есть некоторые из них, которые просто не могут вытерпеть взрослые состоявшиеся мужчины. Чаще всего этим грешат дамы за 50.

Не стоит обсуждать отношения в браке с подругами. Особенно это касается проблем и размолвок между супругами.

Кроме того, мужчине не нравится, когда ограничивают его личное пространство. Лучше иметь свои хобби и увлечения, а не растворяться в избраннике. Кстати, интересы возлюбленного тоже не стоит обесценивать, даже если вы не можете их разделить.

Также не нужно начинать серьезный разговор, когда «вторая половинка» чем-то занята. И диалог не получится построить, и между вами накопится напряжение.

Важно не быть слишком навязчивой или, наоборот, подчеркнуто самодостаточной. Крайности пугают и отталкивают мужчин.