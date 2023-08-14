Эти привычки русских выводят из себя иностранцев: у вас они тоже есть

Европейцам сложно понять необъятную русскую душу. В русских иностранцев раздражает практически все, но особенно сильно — эти привычки.

В Европе принято экономить на ЖКХ, в то время как русскому человеку ничего не стоит дважды в день принять душ. Зимой в русских домах всегда тепло, и это тоже выводит из себя иностранцев. Непонятно им и стремление русских людей снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь ближнему. Европейцы не привыкли оказывать финансовую помощь друг другу, да и любую другую помощь тоже.

Отдельного внимания заслуживает любовь русских к большим и «прожорливым» автомобилям. Для иностранцев внедорожники — это слишком неэкономно и неэкологично. Раздражает их и любовь русского человека к обычным прогулками. Во многих других странах не понимают, зачем без дела слоняться по улице. В Америке и вовсе могут вызвать полицию, увидев, что человек просто гуляет — это кажется подозрительным.

Еще иностранцев шокирует привычка русских людей чистить овощи. По мнению европейцев, избавляться от кожуры необязательно: достаточно как следует ее помыть.