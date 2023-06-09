Эти привычки русских сводят иностранцев с ума: у вас они тоже есть

В одном из фильмов Алексея Балабанова про «Брата» с Сергеем Бодровым в главной роли была расхожая фразочка про то, «что русскому хорошо, то немцу — смерть». Она вполне применима к современному укладу и сегодня. Некоторые привычки русских до жути пугают иностранцев, другие — умиляют и смешат, а третьи — и вовсе бесят.

Русские привыкли часами стоять под обжигающей струей душа, не закрывать обильно льющуюся воду, когда чистят зубы или моют посуду. Европейцы же давно и прочно укоренили в себе привычку экономного использования такого ценного природного ресурса, как вода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их злит такое халатное отношение россиян к ней.

В России также распространена домашняя одежда и мягкие тапочки. Иностранцы на этот «комплект» смотрят неоднозначно, и далеко не у всех дома есть такая экипировка. Выглядеть «по-домашнему» не принято даже в родных пенатах.

Россияне и россиянки привыкли к пышным домашним застольям. Если жители России зовут кого-то в гости, то закатывают пир горой. Европейцы вполне могут ограничиться бутылкой горячительного и парой закусок, одну из которых к тому же притащит с собой гость. Для них долгие застолья с обилием блюд — это китч и никому не нужные сложности.