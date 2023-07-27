Эти привычки россиянок на пляже сейчас считаются нормой: в СССР за такое стыдили

Сегодня пляж — это территория свободы. Открытые тела, продуманные образы, разнообразие нарядов и купальников или даже их отсутствие. Многие современные девушки в погоне за красивым и ровным загаром предпочитают принимать солнечные ванны топлес. Это мало кого удивляет, но в советское время такое поведение было недопустимым.

Если бы комсомолка решила прилюдно оголиться, то самое меньшее, что ее бы ждало, — это общественное порицание. Также не приветствовались и излишне открытые купальники. Костюм должен был закрывать все необходимое, о стрингах или даже о плавках бразилиана речи идти не могло.

Наконец, на современные пляжи большинство представительниц прекрасного пола предпочитают приходить при полном параде: с укладкой и макияжем. В советские времена никому бы и в голову не пришло использовать косметику. На пляж приходили, чтобы купаться, и ни одна тушь не выдержала бы воздействия воды.