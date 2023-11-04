Эти привычки россиян за столом раздражают китайских женщин: словно плевок в душу

Что русскому хорошо, немцу — смерть. Эту расхожую поговорку давно адаптировали по отношению к своей культуре китаянки. По их мнению, поведение россиянок за столом переходит все границы добра и зла. Русские красавицы поголовно позволяют себе две вещи, которые ни одна уважающая себя китаянка даже в страшном сне не сделает.

Например, россиянки доедают и оставляют тарелку пустой. В Китае такое поведение — моветон, от которого волосы на голове встают дыбом. Объяснить хозяйкам из Азии, что в России доедать все, чем тебя угостили, — норма, а не нарушение этикета, не удается годами. Китаянки продолжают охать, когда видят опустошенную «до дна» тарелку.

А еще россиянки позволяют себе втыкать палочки в еду. Особенно «грешат» с блюдами из риса. Делать так категорически нельзя. Втыкать палочки в еду — поминальная традиция, которую свято соблюдают. Собираясь на кладбище почтить память близких, китайцы берут с собой еду и, оставляя ее у могил, втыкают в блюдо палочки. Поэтому, совершая эти действия за обеденным столом, россиянки оскорбляют всех почивших в Китае разом.