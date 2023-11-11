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Эти привычки молодежи раздражают старшее поколение: в первую очередь тех, кому за 50

11 ноября 2023 08:00
Эти привычки молодежи раздражают старшее поколение: в первую очередь тех, кому за 50

Конфликт в таком случае неизбежен.

Спор о поколениях идет веками. Еще древнегреческий поэт Гесиод писал, что, глядя на нынешнюю молодежь, он утратил всякие надежды на светлое будущее. Взрослые люди часто недолюбливают девушек и юношей.

Они часто осуждают подростков за стиль в одежде и приверженность нынешней моде, причитая:

«Мы так не одевались».

Еще один повод для критики — это лексика. Обилие сленга, заимствованных слов, а порой и мата — все это раздражает старшее поколение, забывающее, что они и сами любят вставить в речь «крепкое словцо».

Осуждают старожилы и зависимость от гаджетов. Многие родители расстраиваются, когда их дети утыкаются в телефон за столом и отказываются участвовать в общих разговорах. Но больше всего взрослых напрягают жестокость и равнодушие собственных отпрысков, хотя во многом воспитание детей — это вина их же мам и пап.

Фото: Кадр из фильма «Будь что будет» (2009)
Алла Новикова
Алла Новикова
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