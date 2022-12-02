Эти привычки из СССР приводят в ярость иностранцев: вы так тоже делаете

Жизнь в СССР отличалась от современных реалий. Но, несмотря на это, во многих семьях сохранились обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. И, как оказалось, некоторые из них приводят в ярость иностранцев.

Одной из раздражающих привычек зарубежные пользователи Сети посчитали постоянные чаепития. В отличие от англичан, которые усаживаются за кружечку чая только в пять часов вечера, русские пьют горячий напиток весь день. В СССР его часто пили с баранками, конфетами и сахаром-рафинадом. На самом деле, это довольно экономичный способ согреться, что просто необходимо в условиях русских морозов.

Не понимают иностранцы и отношений в семьях. Они искренне удивляются тому, что в СССР было принято долго не отпускать уже выросших детей в собственное жилье. Иногда молодые люди успевали построить собственные семьи «под крылом» у родителей. Точно также же поступали и с пожилыми людьми: если в Европе и США не видят ничего крамольного в размещении стариков в пансионатах, в СССР, а затем и в России было принято своими силами заботиться о старшем поколении.

На самом деле, это объясняется тем, что в стране дома престарелых довольно долго пребывали в печальном состоянии, а частные заведения по карману были не всем. Что же касается жизни одной большой и не всегда даже дружной семьей, то здесь влиял квартирный вопрос: молодым сложно было получить отдельное жилье, а ипотек в СССР еще не было.

Удивляет зарубежных жителей и привычка русских отдавать внуков на попечение бабушек и дедушек на выходные или даже на все лето. В западных странах пожилые люди живут насыщенной жизнью и не успевают присматривать за малышами. Однако в СССР было принято семейное воспитание, в котором все поколения играли важную роль.